В Татарстане опровергли информацию о введении комиссии по чрезвычайным ситуациям

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о введении в республике комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В ведомстве заявили, эти сообщения — фейковые.



— Разъясняем. Есть КЧС — комиссия по чрезвычайным ситуациям. Есть режим ЧС. Но сегодня ни о том, ни о другом речи не идет, — заявили в пресс-службе министерства.

В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова. В Татарстане сотрудники МЧС России освободили из сугробов более 30 машин.



С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 31 тысячу тонн снега. Сильный снегопад и метель ожидают жителей Татарстана и в субботу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко