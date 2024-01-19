«Татэнерго» получит деньги за «невыполненные работы» в «Квартале юстиции»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как регулятор срезал плату за подключение к теплу «Квартала юстиции»

Судебную тяжбу о цене техприсоединения к системе теплоснабжения «Квартала юстиции» в Казани прокомментировала одна из сторон спора. Как рассказывало «Реальное время», размер установления платы стал предметом разногласий между Госкомитетом РТ по тарифам и «Татэнерго». Компания договорилась с застройщиком объекта — Госжилфондом при раисе РТ — подключить объект за 32 млн рублей. В ведомстве Александра Груничева сократили сумму до 9 млн. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали энергетиков, регулятор добивается пересмотра решения.

В Госкомитете РТ по тарифам, отвечая на запрос нашего издания, изложили свою позицию по делу. По словам регулятора, АО «Татэнерго» обратилось в ведомство за установлением платы на подключение комплекса административных зданий по ул. Хади Такташа в размере 33 148 447,62 рубля, указав, что на объекте предполагается новое строительство тепловых сетей и реконструкция уже существующих.

Судебную тяжбу о цене техприсоединения к системе теплоснабжения «Квартала юстиции» в Казани прокомментировала одна из сторон спора. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Документы, обосновывающие необходимость проведения работ по реконструкции, АО «Татэнерго» в Госкомитет не представлены. С учетом корректировки Госкомитет установил индивидуальную плату в размере 9 132 498,24 руб., исключив расходы по перекладке сетей теплоснабжения от ТК10/2 до ТК/10/2-4 в размере 18 968 489,50 руб. из состава платы за присоединение объекта в связи с необоснованностью затрат, исходя из имеющихся инженерно-технических решений и схем теплоснабжения, — пояснили в Госкомитете РТ по тарифам.

Госжилфондом РТ плата была согласована в размере 9 132 498,24 руб. согласно произведенным расчетам Госкомтарифа. Тогда, не согласившись с принятым решением, энергетики подали в Арбитражный суд РТ и выиграли. Регулятора обязали отменить постановление и принять новое — об установлении индивидуальной платы за подключение «Квартала юстиции».

«Реконструкция трубопроводов не проводилась»

Как сообщили в ведомстве Александра Груничева, в рамках судебных дел Госжилфонд РТ направил имеющиеся документы о фактическом подключении объекта, а именно: договор о подключении к системе теплоснабжения, справку о выполнении технических условий, договор теплоснабжения, дополнительное соглашение к договору теплоснабжения. Во всех этих документах были обозначены условия о количестве тепловой энергии и режиме теплопотребления по объектам и субабонентам ГЖФ. При этом АО «Татэнерго» обеспечивает тепловую нагрузку квартала согласно договору теплоснабжения в полном объеме в соответствии с ранее рассматриваемыми параметрами.

Судя по заявке энергетиков, на объекте предполагалось построить новые тепловые сети и реконструировать старые. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Вместе с тем, согласно представленным пояснениям АО «Татэнерго», мероприятия по реконструкции существующих трубопроводов от точки присоединения не проводились. Таким образом, в рамках рассмотрения судебных дел подтверждается наличие фактического технологического присоединения спорного объекта к сетям АО «Татэнерго», оказание услуг теплоснабжения в полном объеме без соответствующих мероприятий по реконструкции, — подчеркнули в Госкомтарифе РТ.

«В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения исполнение решения суда по настоящему делу будет невозможным для Госкомитета», — подчеркнул регулятор. «Неустранимым обстоятельством», по его словам, «является фактическое присоединение объекта и отсутствие возможности со стороны закона устанавливать плату «на фактическое

присоединение».

— В случае установления платы на технологическое присоединение для АО «Татэнерго», с включением расходов на реконструкцию, последнее получит денежные средства за невыполненные работы по реконструкции сети теплоснабжения, — пояснили в Госкомитете РТ по тарифам.

На решение и постановление первой и апелляционной инстанций регулятор подал кассационную жалобу в поволжский арбитраж, рассмотрение назначено на февраль.





Василя Ширшова