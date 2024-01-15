Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию

«Тинькофф Банк» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, акционеры компании на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию. Точные данные о специальном административном районе, в котором будет произведена редомициляция, не раскрываются. Ранее TCS Group рассматривала различные варианты дружественных стран для сохранения корпоративного управления и прав инвесторов.

Одобрение акционеров TCS Group о перерегистрации компании с Кипра на Российскую Федерацию было принято на внеочередном собрании 15 января 2024 года, передает «Интерфакс». Для осуществления процесса редомициляции, в устав компании будут внесены утвержденные изменения. Однако компания не предоставила информацию о том, в каком из двух специальных административных районов России (Калининград или Владивосток) будет произведена перерегистрация.

Ранее TCS Group объявила о том, что вопрос о перерегистрации с Кипра будет рассмотрен на внеочередном общем собрании акционеров 8 января этого года. Однако собрание было отложено до 15 января из-за необходимости дополнительной проработки вопросов. Пресс-служба «Тинькофф Банка» тогда пояснила, что TCS Group рассматривает различные варианты дружественных юрисдикций для сохранения эффективности корпоративного управления и гарантии прав инвесторов.