ОГЭ в Татарстане напишут около 44 тысяч школьников: что ждет их на экзамене

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше 40 тысяч сдающих ОГЭ в республике

В 2024 году сдавать ОГЭ — выпускной экзамен после 9-го класса — в Татарстане будут порядка 44 тысяч школьников. ЕГЭ напишут около 17 тысяч выпускников. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минобразования республики. В ведомстве указали, что точное количество сдающих экзамены будет известно в конце января.

Для сравнения, в 2023 году на ОГЭ зарегистрировались 40 090 школьников из Татарстана, в 2022-м — 36 294 человека. В Казани государственную итоговую аттестацию в прошлом году прошли 19 тысяч выпускников. Из них 12 731 человек — девятиклассники, а остальные 6 046 — одиннадцатиклассники.

Экзамен будут писать с мая по июнь

Основной этап сдачи итоговой аттестации для девятиклассников в этом году пройдет с мая по июнь. Самые массовые экзамены — по русскому языку и математике — выпускники будут писать 3 и 6 июня соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Расписание остальных предметов выглядит следующим образом:

21 мая — иностранные языки;

22 мая — иностранные языки;

27 мая — биология, информатика, обществознание, химия;

30 мая — география, история, физика, химия;

11 июня — география, информатика, обществознание;

14 июня — биология, информатика, литература, физика.

Досрочный этап пройдет с 23 апреля по 18 мая, а дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Изменения в ОГЭ-2024

Отметим, что в этом году в ОГЭ были внесены небольшие изменения. Так, на экзамене по математике разрешили использовать непрограммируемый калькулятор. Ранее, в том числе в прошлом году, возможности использовать калькулятор при сдаче этого предмета не было.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ОГЭ по русскому языку добавили четыре задания с развернутыми ответами, а в экзамен по истории включили раздел по новейшей истории России. Химия пополнилась вопросами по целому ряду новых тем: это типы кристаллических решеток, водородные соединения, способы идентификации и получение газов, способы применения химических веществ в реальной жизни, а также первоначальные органические вещества и биологически важные вещества.



Результаты прошлых лет

В Казани в прошлом году не смогли сдать ОГЭ по математике 75 девятиклассников. Средний балл за экзамен составил 3,9. В 2022-м он был еще ниже — 3,8. По русском языку средняя оценка девятиклассников в 2023 году была равна 4,1 балла. Это ниже, чем в 2022-м (4,2 балла) и в 2021-м (4,4 балла).



Самым популярным направлением среди сдающих ОГЭ год назад стала информатика — этот предмет выбрали больше половины выпускников (54%). На втором месте было обществознание, экзамен по которому писали 47% казанских девятиклассников. Топ-3 замкнула география, которую выбрали 38% выпускников 9-х классов.

ОГЭ по родному языку в 2023 году выбрали 2,5 тысячи казанских школьников. Это в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Значительная часть девятиклассников — 2,3 тысячи — сдавали татарский язык. Также можно было выбрать удмуртский, чувашский и марийский.

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Галия Гарифуллина