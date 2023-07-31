В Казани 75 девятиклассников сдали математику на двойку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на ОГЭ 75 девятиклассников не смогли сдать экзамен по математике. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

У выпускников 9-х классов школ Казани средний балл по математике на ОГЭ составил 3,9. Ниже «удовлетрительных» оказались результаты 75 человек. На «отлично» математику сдали более 2 тысяч выпускников.

По русском языку средняя оценка на ОГЭ составила 4,1 балла. Минимальные результаты получили 62 девятиклассника. На пятерки экзамен написали более 5 тысяч выпускников.

Экзамены в Казани прошли в штатном режиме, заверил Ирек Ризванов. Утечек КИМов и других инцидентов не зафиксировано.



В 2023 году в Казани государственную итоговую аттестацию прошли 19 тысяч выпускников. Из них 12 731 человек — девятиклассник, а остальные 6 046 — одиннадцатиклассники.

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Татьяна Демина