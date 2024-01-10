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Стали известны даты проведения ОГЭ в 2024 году

15:01, 10.01.2024

Государственный экзамен для 9-х классов будет проведен в три этапа, сообщает Рособрнадзор. Основной период сдачи ОГЭ продлится с 21 мая по 2 июля. Досрочный этап будет проходить с 23 апреля по 18 мая, а дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Экзамен по информатике для 9-х классов во время основного этапа будет проводиться в течение трех дней — 27 мая, 11 и 14 июня. Это связано с использованием компьютерного оборудования.

Ранее экзамены, запланированные на 24 и 25 мая, были перенесены. Таким образом, появились свободные дни, которые можно использовать для проведения последнего звонка.

Расписание выглядит следующим образом:

  • 21 мая — иностранные языки;
  • 22 мая — иностранные языки;
  • 27 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
  • 30 мая — география, история, физика, химия;
  • 3 июня — русский язык;
  • 6 июня — математика;
  • 11 июня — география, информатика, обществознание;
  • 14 июня — биология, информатика, литература, физика.

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