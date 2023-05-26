В Казани ОГЭ по родному языку выбрали 2,5 тысячи школьников — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Девятиклассники Казани сегодня сдавали ОГЭ по родному языку. В столице Татарстана этот экзамен проходит сразу в четырех пунктах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Самое большое количество экзаменуемых в Советском районе — гимназия №180 сегодня собрала 232 школьника. ОГЭ по родному языку выбрали 2,5 тысячи учеников — в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Экзамен проходит по татарскому, удмуртскому, чувашскому и марийскому языкам. Татарский язык стал самым популярным — его выбрали 2,3 тысячи школьников.

Больше всего детей в Татарстане пишут ОГЭ по родному языку в Азнакаевском, Пестречинском, Кукморском, Сармановском и Агрызском районах.

В Министерстве образования и науки Татарстана призвали выпускников 9-го класса школ республики сдавать ОГЭ по татарскому языку. «Сдавайте, получайте хорошие результаты, и эти результаты будут учтены при поступлении в высшие учебные заведения», — заявил глава ведомства Ильсур Хадиуллин.

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Маргарита Головатенко