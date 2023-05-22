Казанские власти назвали самые популярные у выпускников предметы для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в топ самых популярных направлений как у девятиклассников, так и у выпускников 11 классов при сдаче государственных экзаменов вошли обществознание и информатика. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.



Информатика стала самым популярным направлением среди сдающих ОГЭ — это предмет выбрали больше половины выпускников (54%). На втором месте обществознание, экзамен по которому напишут 47% казанских девятиклассников. Топ-3 замыкает география, которую выбрали 38% выпускников 9-х классов.

Среди одиннадцатиклассников самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ стала профильная математика — ее напишет 51% выпускников. Следовательно, остальные 49% будут сдавать базовую математику. Обществознание и информатика по популярности заняли второе и третье место соответственно.

— В целом выбор предметов в этом году схож с прошлым годом, — констатировал Ирек Ризванов.

Скриншот трансляции «делового понедельника»

Ирек Ризванов напомнил, что для получения аттестата девятиклассникам надо сдать четыре экзамена — два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору. Одиннадцатиклассника для получения документа о среднем образовании требуется сдать русский язык и математику базового или профильного уровня.

Напомним, последние звонки в школах Казани прозвенят на этой неделе. В этом году школу оканчивают 19 тысяч детей. Это 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников.



Статистика показывает: каждый десятый выпускник казанских школ — медалист, заявил Ирек Ризванов. В этом году на аттестат с отличием претендуют 777 одиннадцатиклассников и 838 девятиклассников.



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Татьяна Демина