Казанские школьники стали хуже знать русский язык и химию: средний балл по ОГЭ и ЕГЭ упал

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани итоговая аттестация школьников впервые за два года прошла в «допандемийном формате». Всего ее прошли 18 тысяч школьников города, из которых большей частью — 11,8 тысяч — были как раз заканчивающие девятые классы. Им предстояло сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику — и два экзамена по выбору. Самыми популярными предметами «по выбору» в Казани стали информатика, обществознание и география.

Средняя оценка ОГЭ по математики в Казани в результате составила 3,8 балла — в 2021 году средний балл составлял 3,76. При этом упала средняя оценка ОГЭ по русскому языку среди девятиклассников — составив лишь 4,2 балла (год назад — было 4,4 балла).

Из сдавших экзамены — в десятый класс готовы перейти 56% выпускников девятых классов. Остальные собираются поступать в учреждения средне-профессионального образования.



Для одиннадцатиклассников обязательны были экзамены по русскому языку и математики. Средний балл в Казани в итоге по русскому языку составил 72 балла — также упав по сравнению с 2021 году, когда он составлял 74,5. Тогда как средний балл по профильной математике повысился с 60,4 до 64,5 баллов.

Фото: Максим Платонов

Снижение среднего балла в казанских школах также зафиксированы по таким предметам на ЕГЭ как биология, информатика и химия, рассказал сегодня в исполкоме начальник управления образованием Ирек Ризванов. Последнее вызвало неприятное удивление у руководителя исполкома Рустема Гафарова, отметившего, что Татарстана и сама Казань все-таки имеет славу развитого нефтехимического производства, и «извне» набирать химиков на такие предприятия Казань не должна.

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Сергей Афанасьев