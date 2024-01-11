В Осиново снесут поврежденный при взрыве газа дом

В селе Осиново снесут 16-квартирный дом, который получил повреждения при взрыве газа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольского района Татарстана.



Глава района Михаил Афанасьев встретился с жильцами. В ходе встречи они задали интересующие их вопросы. Перед новым годом жильцам выплатили единоразовую материальную помощь в размере 30 тысяч рублей каждому и предоставили жилье из маневренного фонда.

Афанасьев подчеркнул, что сейчас рассматриваются варианты строительства нового жилого дома по программе Госжилфонда.

Утром 21 декабря в 9.19 мск в Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на ул. Центральной. Пострадал один человек, еще троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась. В квартире выбило окна, обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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