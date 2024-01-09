Воронежские власти подготовят 300 мест для детей из Белгородской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Воронежская область готова разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из обстреливаемой ВСУ Белгородской области. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщило правительство региона.

— Правительство Воронежской области находится на связи с коллегами из Белгородской области и готово принять и разместить в детских лагерях ребят из этого региона. На данный момент ожидается точная информация о необходимом числе мест и возможном времени организованного прибытия детей из соседнего региона. Их размещение планируется в ДОЛ (детских оздоровительных лагерях) «Голубой экран» и «Кировец». В них оперативно могут быть подготовлены более 300 мест, — говорится в сообщении.

Напомним, Тамбовская область также примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей — их смогут принять уже 12 января.

Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

В субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 129 снарядов — наибольшее количество выпущенных по региону боеприпасов с 1 января. В настоящее время около 300 жителей Белгорода, решивших переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.



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Максим Кокунин