В Тамбовской области с 12 января готовы принять 150 белгородских школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях примут 150 белгородских школьников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

— Тамбовская область примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей — их смогут принять уже 12 января, — говорится в сообщении.

По словам министра образования региона, «это будет краеведческая смена». Детей познакомят с историей Тамбовской области, расскажут о связях Тамбовщины и Белгородчины, а также окажут психологическую помощь и поддержку.

Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

В субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 129 снарядов — наибольшее количество выпущенных по региону боеприпасов с 1 января. В настоящее время около 300 жителей Белгорода, решивших переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.



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Максим Кокунин