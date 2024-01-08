«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года

Фото: скриншот трейлера «Оппенгеймер» на YouTube от realnoevremya.ru

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил премию «Золотой глобус» в категории «лучший драматический фильм». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию проходившей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии, которую вел телеканал CBS.

Сыгравший в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни-младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

Также в категории «лучший драматический фильм» были представлены «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Прошлые жизни» американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, «Анатомия падения» французского режиссера Жюстина Трие, «Маэстро» Брэдли Купера и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе.

В начале осени 2023 года в российских кинотеатрах начали показывать американские кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймер». В некоторых городах зарубежные ленты обрели русские названия и стали «Быстрыми свиданиями» и «Дубаком». До Казани фильмы добрались в оригинале, однако без оговорок не обошлось. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин