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В казанском парке отменили выступление хора из-за погодных условий

13:35, 06.01.2024

Выступление хора в казанском Саду рыбака переносится из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Уточняется, что новую дату и время мероприятия сообщат позже.

Вчера в Казани отменили первый семейный фестиваль зимних забав, который должен был пройти завтра, 6 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Напомним, в Татарстане с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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