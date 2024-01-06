В казанском парке отменили выступление хора из-за погодных условий

Выступление хора в казанском Саду рыбака переносится из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Уточняется, что новую дату и время мероприятия сообщат позже.

Вчера в Казани отменили первый семейный фестиваль зимних забав, который должен был пройти завтра, 6 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



Напомним, в Татарстане с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.

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Галия Гарифуллина