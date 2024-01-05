В казанском парке Горького из-за морозов отменили семейный фестиваль зимних забав

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани отменили первый семейный фестиваль зимних забав, который должен был пройти завтра, 6 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

— В связи с морозами семейный фестиваль зимних забав переносится. Дату проведения мероприятия мы сообщим позже в наших соцсетях, — сообщили там.

Напомним, фестиваль должен был пройти завтра с 10 до 15 часов в парке Горького. Одним из главных событий фестиваля заявлен турнир по снежкам. А для любителей активных игр предусмотрен футбол в валенках. На фестивале также запланирован мастер-классе по строительству северного жилища.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова