В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

В Татарстане с 4 по 9 января ожидается аномально-холодная погода. В связи с этим на территории региона объявили штормовое предупреждение.

В четверг, 4 января, температуры воздуха ночью и днем составят от -18 до -23 градусов. Сильный мороз ожидается 5 и 6 января. Ночью и утром похолодает до -28 градусов, местами и до -34. Днем ожидается от -18 до -24 градусов.

Чуть теплее будет в период с 7 до 9 января. Ночью температуры воздуха будут варьироваться от -19 до -24 градусов, местами до -30 градусов. Днем температура не опустится ниже -18 градусов, сообщили в Гидрометцентре региона.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне в Казани из-за морозов отменили новогодние мероприятия. Так, не состоялась праздничная программа, запланированная на 16:00 в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. По аналогичной причине отменили мероприятия в парке «Крылья Советов» и у казанской «Чаши».

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Айрат Назипов