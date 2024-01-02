В Казани начали массово отменять новогодние мероприятия из-за холодов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за погодных условий в двух казанских парках отменили новогодние мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Советского, а также Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Из-за морозов не состоится новогодняя программа, запланированная сегодня на 16:00 в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Жителей и гостей города ждали на «Елочный городок».

По аналогичной причине отменили мероприятие в парке «Крылья Советов». Казанцев пригласили на уличное представление, которое состоится в среду, 3 января, в 19:00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня из-за морозов отменили программу, которая связана с путешествием «дракона». Мероприятие должно было состояться сегодня у центра семьи «Казан» в 17:00.



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Айрат Назипов