Вячеслав Гладков: «Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой»

Фото: скриншот realnoevremya.ru / vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти готовы оказать помощь жителям, которые переживают за свою безопасность и хотят уехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах области.

— Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой, — подчеркнул Гладков.

По словам губернатора, он «встретился с людьми, конечно, они очень переживают из-за имущества, из-за автомобилей, за собственную жизнь, за жизнь своих близких». Однако Гладков заверил, что власти делают то, «что от нас зависит».

— Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! — заявил губернатор области.

Гладков рассказал, что «уже несколько семей перевезли». Он напомнил о ситуации, «когда у нас происходили события в Шебекинском округе» и власти оперативно принимали решения, вывозя «тех, кто для себя решал переехать в наиболее безопасное место».

— Нужно обратиться ко мне, в приемную губернатора Белгородской области. Или обратиться в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать, — объяснил Гладков алгоритм действий.

Он обратил внимание, что власти уже «сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах». По его словам, все обратившиеся смогут находиться там столько времени, сколько это будет необходимо.

— Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь, — пообещал Гладков.

Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд.

Минувшей ночью Украина направила в сторону Белгорода 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Российские силы ПВО уничтожили их. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова