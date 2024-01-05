ЦИК России зарегистрировал кандидатами в президенты Слуцкого и Даванкова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты страны вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди» и Леонида Слуцкого, лидера ЛДПР.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что Леонид Слуцкий стал первым зарегистрированным кандидатом, после чего вручила ему удостоверение кандидата.

Уточняется, что члены комиссии приняли решение о регистрации лидера ЛДПР кандидатом в президенты единогласно. Напомним, 1 января ЦИК принял документы Слуцкого для регистрации в качестве кандидата. В этот же день свои документы для регистрации представил в ЦИК Даванков.

Центризбирком России уже завершил прием документов от претендентов для участия в выборах президента России. Они пройдут 15—17 марта 2024 года. На выборах в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.

Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. 22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку его самовыдвижения.

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Илина Хакимова