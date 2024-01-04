ЦИК России рассмотрит вопросы о регистрации Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами в президенты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЦИК России уже завтра, на заседании, рассмотрит вопросы о регистрации председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатами в президенты РФ. Это следует из повестки дня заседания.

— О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого (проект постановления ЦИК России) <...> О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владислава Андреевича Даванкова (проект постановления ЦИК России), — указано в тексте повестки.

Напомним, 1 января ЦИК РФ принял поданные документы Слуцкого, в тот же день Даванков подал документы для регистрации от партии «Новые люди».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На заседании также рассмотрят вопросы «о Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность президента Российской Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов».

Центризбирком России уже завершил прием документов от претендентов для участия в выборах президента России. Они пройдут 15—17 марта 2024 года. На выборах в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.

Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. 22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку его самовыдвижения

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Илина Хакимова