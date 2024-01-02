За неделю в Татарстане зарегистрировали 49 случаев острых химических отравлений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 22 по 28 декабря 2023 года зафиксировали 49 случаев острых отравлений химической этиологии. Это ниже уровня прошлой недели в 1,3 раза (было — 62 случая), рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

— Среди острых отравлений химической этиологии на мужское население приходится — 61% отравлений; на женское — 39%. Отравления среди детей составили 20% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), отравления среди подростков — 2% от всех отравлений, — объяснили в ведомстве.

За неделю в республике зарегистрировали 9 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. В Роспотребнадзоре не обладают информацией о том, где пострадавшие купили алкоголь.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 174 человека. Это на 11 летальных случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за 10 месяцев 2023 года в республики составил 4,5 случая на 100 тысяч населения.

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Айрат Назипов