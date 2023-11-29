В Татарстане сократилась смертность от острых отравлений алкоголем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 174 человека. Это на 11 летальных случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за десять месяцев 2023 года в республики составил 4,5 случая на 100 тысяч населения. Это на 6,3% меньше уровня соответствующего периода прошлого года, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

За январь — октябрь 2023 года в регионе зарегистрировали 459 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 63 инцидента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная доля отравившихся алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — это совершеннолетние татарстанцы. На них пришлось 84% всех зарегистрированных за десять месяцев таких случаев. Доля детей в этой структуре составила 7,5%, подростков — 8,5%.



Напомним, за январь — сентябрь 2023 года от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 150 татарстанцев. Показатель смертности составил 3,9 случая на 100 тысяч населения.



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Татьяна Демина