Режим ЧС в Татарстане, введенный из-за атаки БПЛА, отменен

Фото: Михаил Захаров

Распоряжением раиса Татарстана от 23 декабря 2024 года отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), ранее введенный для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Режим ЧС был необходим для оперативного проведения работ по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подчеркивается, что данный документ не распространялся на жителей республики.

21 декабря Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин.



Рената Валеева