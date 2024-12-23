Жители дома на ул. Клары Цеткин в Казани остаются в пунктах временного размещения

Фото: Ирина Плотникова

Жители дома №31а по улице Клары Цеткин в Казани пока не смогут вернуться в свои квартиры и продолжат оставаться в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в администрации города.

В настоящее время в доме продолжают работать сотрудники Следственного комитета, проводя необходимые следственные мероприятия. После их завершения коммунальные службы приступят к ремонтным работам, направленным на восстановление кровли, и запуску отопления в квартиры.

Администрация города сообщила, что жители дома не смогут вернуться домой до полного завершения всех восстановительных работ. Власти выражают благодарность жителям за их терпение и понимание в сложившейся ситуации.

Напомним, накануне в Кировском районе Казани подорвали неразорвавшийся снаряд, который попал на чердак дома №31а на улице Клары Цеткин.

Рената Валеева