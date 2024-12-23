В Чистопольском районе Татарстана столкнулись ГАЗель и грузовик, один человек погиб

В Чистопольском районе Татарстана произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. 23 декабря, по предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, пишет пресс-служба Госавтоинспекции по Татарстану.

В результате столкновения один из пассажиров ГАЗели скончался на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.



Рената Валеева