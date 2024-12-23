В Черном море у Крыма зафиксировали загрязнение нефтепродуктами

Фото: Галия Шакирова

Загрязнение нефтепродуктами зафиксировано в акватории Черного моря в районе Керченского пролива и далее до Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС.

— Хорошо видно загрязнение у мыса Такиль и до моста. Скорее всего, на берег попадает, точно сказать сложно, — заявил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате аварии один моряк погиб, остальные были эвакуированы. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, что стало причиной разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.



Рената Валеева