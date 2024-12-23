В Москве автобус столкнулся с машиной МЧС, 15 человек пострадало

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В Москве произошло массовое ДТП с участием автобуса и пожарной машины МЧС, в результате которого пострадали 15 человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, которая проезжала перекресток на красный свет с включенными специальными сигналами. В результате столкновения пострадали не только пассажиры автобуса, но и были повреждены несколько легковых автомобилей, находившихся вблизи места аварии.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного ДТП. Руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поручено представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Рената Валеева