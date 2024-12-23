На Черноморском побережье из-за разлива мазута погибли десять дельфинов

Фото: Галия Шакирова

На берегу Черного моря под Новороссийском после разлива мазута обнаружены тела восьми мертвых дельфинов. Об этом сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

По данным центра, тела шести азовок (черноморских морских свиней) были найдены на берегу, еще два — в воде. Признаков мазута на телах не обнаружено, однако возможными причинами гибели, как считают специалисты, могли стать острая интоксикация парами мазута или отравление рыбой и водой, а также острая инфекция или внутренние травмы.

Кроме того, еще одна погибшая азовка была найдена в станице Благовещенской. На ее теле и в дыхательных путях обнаружены следы мазута.

Всего, с момента разлива нефтепродуктов с 15 декабря по 22 декабря зафиксировано 10 случаев гибели азовок, причина которых, предположительно, связана с разливом мазута.



Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу топлива и загрязнению пляжей близ Анапы. В результате аварии погиб один член экипажа. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. 21 декабря были зафиксированы вторичные выбросы мазута.

Рената Валеева