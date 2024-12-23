Мэр Набережных Челнов сообщил об отработке действий при атаке БПЛА после ситуации в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал совещание с обсуждения субботних событий в Казани, связанных с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Магдеев отметил, что в Набережных Челнах также было проведено оперативное совещание со всеми специальными службами.

— С учетом всех обстоятельств, которые произошли в субботу, во второй половине дня мы с коллегами провели оперативное заседание городской комиссии по ЧС, проанализировали состояние дел по части функционирования объектов жизнеобеспечения города. Мы еще раз определили действия, которые должны быть предприняты нами, — заявил мэр.

В связи со всеми событиями в воскресение прошло заседание оперштаба во главе с мэром города Ильсуром Метшиным.

— Самое главное, что обошлось без жертв, нанесен лишь материальный ущерб. На некоторых беспилотниках взрывные устройства не сработали. [Это была] явная акция устрашения — били по жилым домам. Но нет сомнений, что тот, кто организовал эту атаку, рано или поздно будет держать ответ, — сказал мэр города.

Рената Валеева