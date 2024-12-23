Бастрыкину доложат о проверке избиения подростка в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о проверке по факту противоправных действий в отношении подростка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Казани группа подростков избила мальчика, предположительно, из-за того, что им не понравилась его одежда. По данному факту Следственным управлением СК России по Татарстану проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по республике Валерию Липскому лично доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах.

Рената Валеева