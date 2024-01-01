Владимир Путин: саммит в Казани станет кульминацией председательства России в БРИКС

Президент России Владимир Путин считает, что саммит БРИКС в Казани станет кульминацией председательства страны в объединении.



Россия займется проработкой модальностей новой категории государств — партнеров объединения. Он отметил, что Россия предпримет все шаги для того, чтобы способствовать гармоничному выстраиванию новых участников объединения во все форматы деятельности объединения.

В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани проведут капитальный ремонт сразу нескольких спортивных объектов. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 3,2 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко