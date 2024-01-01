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Владимир Путин: Россия займется проработкой модальностей новой категории партнеров БРИКС

12:21, 01.01.2024
Владимир Путин: Россия займется проработкой модальностей новой категории партнеров БРИКС
Фото: Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко из Костромы – участником благотворительной акции «Елка желаний»/взято realnoevremya.rukremlin.ru

Россия займется проработкой модальностей новой категории государств — партнеров объединения, заявил президент страны Владимир Путин.

Он отметил, что Россия предпримет все шаги для того, чтобы способствовать гармоничному выстраиванию новых участников объединения во все форматы деятельности объединения.

— Конечно, будем учитывать готовность многих других стран... подключиться в том или ином виде к БРИКС... Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС, — приводит RT слова Путина.

В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани проведут капитальный ремонт сразу нескольких спортивных объектов. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 3,2 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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