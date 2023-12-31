В приграничном районе Воронежской области отменили праздничные мероприятия из-за обстрелов ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все массовые праздничные мероприятия отменили в приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщает администрация района.

Число жертв в результате массированного удара ВСУ по Белгороду достигло 24 человек.

— В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8.30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, — рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.



Белгород был атакован вчера. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

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Максим Кокунин