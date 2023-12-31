Василий Небензя: организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание

Фото: realnoevremya.ru

Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпреда России при организации Василия Небензю.

— Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание, — сказал Небензя.

Он призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, «совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления».

Напомним, число погибших в результате украинского удара по Белгороду выросло до 22 человек. Из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники.



Белгород был атакован вчера. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

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Максим Кокунин