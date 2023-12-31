Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек

Фото: realnoevremya.ru

Число погибших в результате украинского удара по Белгороду выросло до 22 человек. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице, — написал он.

По его словам, из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники.

Напомним, Белгород был атакован вчера. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин