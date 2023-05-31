В Госдуме рекомендовали отклонить два законопроекта об отсрочке от частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить два законопроекта, касающихся отсрочки от частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале написал депутат от КПРФ Михаил Матвеев

— Комитет по обороне рассмотрел сегодня два моих законопроекта — о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии, рекомендовав оба отклонить, — отметил депутат.

Автор законопроектов подчеркнул, что такую инициативу выдвинул из-за того, что за десятилетие до спецоперации Россия «осталась без порядка 30 тысяч специалистов с учеными степенями».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов