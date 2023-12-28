Елена Блиновская подала иск против ФНС

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео YouTube.com/Осторожно: Собчак

Блогер Елена Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №6 по Москве. Она требует признать недействительными требования налоговой.

Как сообщила ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова, сторона Блиновской оспаривает не только требование ИФНС, но и сумму, которую ведомство хочет взыскать с «королевы марафонов».

Блиновская должна выплатить налоговому органу свыше 1,4 млрд рублей. Защита хочет снизить сумму как минимум в два раза.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Заседание по этому делу назначено на 6 февраля 2024 года. Оно состоится в помещении Арбитражного суда Москвы на Большой Тульской улице.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

В начале мая банковские счета блогера арестовали по делу о неуплате налогов. После этого Елена Блиновская выплатила 10 из более чем 918 млн рублей. Были арестованы 35 ее счетов в иностранных банках. В июле в отношении блогера суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира.

В сентябре Наталия Сальникова настаивала на снижении налоговых требований к подзащитной почти на 200 млн рублей, объяснив это тем, что Блиновская уплатила сумму в качестве НДС по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, но налоговая не учла их в рамках первичной проверки.



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Айрат Назипов