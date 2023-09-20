Адвокат блогера Блиновской настаивает на снижении налоговых требований почти на 200 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова настаивает на снижении налоговых требований к подзащитной почти на 200 млн рублей — эти деньги она уплатила в качестве НДС по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, но налоговая не учла их в рамках первичной проверки.



Сейчас в распоряжении защиты Блиновской поручения «почти на 300 млн рублей, из которых налоговым органом было учтено только 108 млн рублей», указала адвокат.

— Это произошло в рамках восстановления бухгалтерского учета. Все компании [Блиновской] работали на упрощенной системе учета и не уделяли должного времени первичной документации. А поскольку в рамках проверки налоговый орган пришел к выводу, что все компании должны были вести не упрощенный учет, а должен быть полный учет, то, соответственно, для того, чтобы точно восстановить размер налогов и чтобы точно понять, какие были затраты, нужно восстановить все документы. А в схему дробления налоговый орган включил более 10 компаний, — приводит ТАСС слова Наталии Сальниковой.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

В начале мая банковские счета блогера арестовали по делу о неуплате налогов. После этого Елена Блиновская выплатила 10 из более чем 918 млн рублей. Были арестованы 35 ее счетов в иностранных банках. В июле в отношении блогера суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира. В августе по делу Блиновской Пресненский суд Москвы арестовал 12 счетов в нескольких банках, четыре элитные иномарки и мотоцикл, за этим последовал арест имущества и счета компаний на 64 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко