Жители России назвали желанные подарки на Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В топ подарков, которые россияне хотели бы получить 31 декабря, вошли электронные девайсы, одежда и драгоценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «МП Аналитика».

Желание получить гаджеты выразили больше половины респондентов — 63%. Также опрошенные мечтают об одежде и аксессуарах (45%), а также ювелирных украшениях (44%). Также в топ желанных презентов попали подарочные сертификаты (43%), товары для красоты (40%), алкоголь (20%).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Говоря о гаджетах, участники исследования чаще всего называли смартфон (38%), умную колонку (30%), смарт-часы (24%). Что касается бытовой электроники, респонденты предпочли бы найти под елкой пылесос (22%), увлажнитель воздуха (16%), микроволновку (14%), электронную зубную щетку, фен или стайлер, массажер (по 12% соответственно).

Напомним, самым популярным новогодним подарком для детей у жителей России оказался сладкий набор. Каждый второй респондент — 52% — собирается положить под новогоднюю елку именно его. Также в тройку популярных подарков для детей вошли игрушки (их планируют вручить 48% опрошенных) и товары для творчества (32%). Ювелирные украшения подарят детям лишь 3% родителей.

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Галия Гарифуллина