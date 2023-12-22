Генсек ООН не увидел смысла в продлении зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение зерновой сделки имеет смысл, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что считал бы полезным «иметь условия для свободы судоходства в Черном море».

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В конце прошлой недели сообщалось, что турецкие власти продолжают делать шаги по направлению возрождения зерновой сделки. В ноябре сообщалось, что Анкара приняла решение заниматься переработкой российского зерна в муку, а затем направлять ее африканским странам. Но позднее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что страна не заинтересована в продлении зерновой сделки.



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Айрат Назипов