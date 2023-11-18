Турция будет перерабатывать и доставлять российское зерно в нуждающиеся страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Анкара приняла решение заниматься переработкой российского зерна в муку, а затем направлять ее африканским странам. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

Президент России Владимир Путин в июле на саммите Россия — Африка заявил о желании Москвы бесплатно отправлять зерно как гуманитарную помощь в шесть африканских государств из списка Всемирной продовольственной программы. По словам главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара готова содействовать реализации этой инициативы. Совместно с Катаром Турция примет участие в переработке и доставке зерна из России в нуждающиеся страны. Как сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, первые два судна с зерном уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Наш президент (Турции, Тайип Эрдоган, — прим.ред.) говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы, — цитирует «РИА Новости» Ибрагима Юмаклы.

Напомним, в России не видят предпосылок для возобновления переговоров по зерновой сделке.

— Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны — нет возобновления переговорного процесса, — прокомментировала текущую ситуацию вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

В 2023 году урожай зерновых в России ожидается высоким, об этом заявил глава государства Владимир Путин в октябре.

— У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 миллионов тонн зерновых. В этом году тоже будет очень хороший, уже сейчас ясно, что это будет где-то 137—138 миллионов тонн, примерно в этом объеме, — подчеркнул президент России.

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Галия Гарифуллина