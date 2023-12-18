Минсельхоз: Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки. По его словам, объемы экспорта зерна, с учетом сворачивания зерновой сделки, не упали, а даже несколько выросли.

— Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году, — рассказал Патрушев.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По его словам, в большей степени это — политическое решение, но Россия все равно будет продолжать экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.

— Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки, — цитирует «РИА Новости» слова министра.



В конце прошлой недели сообщалось, что турецкие власти продолжают делать шаги по направлению возрождения зерновой сделки. В ноябре сообщалось, что Анкара приняла решение заниматься переработкой российского зерна в муку, а затем направлять ее африканским странам.

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Илина Хакимова