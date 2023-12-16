В Турции заявили о продолжении реализации инициатив по возобновлению зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турецкие власти продолжают делать шаги по направлению возрождения зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

— Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса, — приводит его слова издание.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ноябре сообщалось, что Анкара приняла решение заниматься переработкой российского зерна в муку, а затем направлять ее африканским странам. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, страна готова содействовать реализации этой инициативы. Совместно с Катаром Турция примет участие в переработке и доставке зерна из России в нуждающиеся страны.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Александр Зарипов