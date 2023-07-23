Рустам Минниханов осмотрел поля в Нурлатском районе Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нурлатский район и осмотрел поля. На встрече с главами поселений и руководителями хозяйств обсудили ход уборочных работ, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



Как доложил глава района, на сегодняшний день обмолочено 3 тысячи гектаров, выходит по 36 центнеров. Заготовка фуража осуществляется в том числе за счет соседних субъектов. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики доложил о необходимости активировать работу по поголовью.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Во время рабочей поездки Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства станции водоподготовки. Работа по обеспечению водоснабжения в городе Нурлат началась по программе Минэкологии республики. Определили перспективный источник водоснабжения. Для доведения качества воды до нормативных показателей решили построить станцию водоподготовки.

По программе на сегодняшний день проложено 28,4 километра водопроводных сетей, смонтировано все 77 колодцев, прорублено три новые скважины, готово здание водоподготовки.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье осмотрел ход уборочных работ в ряде районов республики, осмотр начался с Алексеевского района, в котором он посетил зерновой терминал в селе Саконы.



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Маргарита Головатенко