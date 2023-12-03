В Казани отремонтируют «Миллениум» за 633,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев (архив)

На второй этап ремонта моста «Миллениум» в Казани потратят 633,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Деньги на работы выделят из бюджета Татарстана.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Всего планируется отремонтировать 0,840 км автодороги (в направлении от ул. Вишневского в сторону ул. Фатыха Амирхана).

Исполнителю предстоит обновить дорожную одежду на автомобильной дороге и на подходах к мосту; положить асфальтобетонное покрытие; заняться водопропускными трубами и дождевой канализацией; установить автопавильоны, барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофоры; разметку дороги; поставить устройства искусственного освещения; переустроить инженерные коммуникации; заняться озеленением и восстановлением изношенных покрытий.

Завершить ремонт планируется 23 октября 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани до конца июня 2024 года закроют для движения разворотную петлю под «Миллениумом» со стороны аквапарка и Дворца единоборств «Ак Барс» из-за строительства рядом с объектом гостиничного комплекса.

Напомним, в Арбитражном суде Татарстана продолжается разбирательство между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» по делу о сносе недостроенных коттеджей, размещенных вдоль моста «Миллениум». Сооружения начинало возводить ПСО «Казань». Позже эти земли, а с ними и отели отошли к АО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт».



Власти Казани подали в суд, чтобы снести постройки. Тем временем на этой же площадке развернулись масштабные строительные работы.

Как рассказали «Реальному времени» казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу. На участке огородили пешеходный переход, который стоял заброшенным долгие годы. Тогда же разморозили строительную площадку, давно огороженную забором.

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Илина Хакимова