СМИ: западные компании, ушедшие с российского рынка, потеряли более $103 миллиардов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Западные компании, которые покинули российский рынок после 24 февраля 2022 года, понесли огромные потери в размере больше ста миллиардов долларов. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

— Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, <…> западные компании, объявившие об уходе, понесли убытки на сумму более $103 миллиардов, — пишет издание.

Отмечается, что, несмотря на уверенность Запада в том, что санкции против России смогут разрушить ее экономику, государство стойко вынесло эти удары. Подчеркивается, что большинство иностранных компаний продолжают оставаться в России, не желая терять миллиарды, вложенные туда на протяжении десятилетий.



Как сообщалось летом, в России после начала специальной военной операции (СВО) продолжают работу более 80% западных компаний, которые приносят прибыль российскому государству.

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Илина Хакимова