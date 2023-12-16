В Татарстане производство яиц на 13% превысило норму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Производство яиц в Татарстане на 13% превышает норму потребления. Также на 28% превышает показатель производство молока, на 29% — мяса. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Несмотря на это на ярмарках во всех крупных городах наблюдался ажиотажный спрос на яйца. Так, к 8 утра только в Казани было приобретено более 200 тысяч штук.

Всего же с января по ноябрь текущего года в республике произведено более 1,4 млрд штук яиц, что на 33,6 млн больше, чем в 2022-м.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале зимы стала быстрее расти средняя цена куриных яиц. За период с 4 по 11 декабря она увеличилась на 8,75%, тогда как за предыдущие семь дней — на 4,28%.

На 11 декабря 2023 года упаковка из 10 куриных яиц в республике стоила в среднем 113,3 рубля. Неделю назад ценник оценивался в 104,15 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Куриные яйца дорожают по всей России. Проблему 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Он извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Проблему должны устранить в ближайшее время.



Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила первые дела против производителей куриных яиц. Нарушение закона выявили в двух регионах страны.



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Максим Кокунин