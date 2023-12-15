В Татарстане ускорился рост цен на куриные яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале зимы стала быстрее расти средняя цена куриных яиц. За период с 4 по 11 декабря она увеличилась на 8,75%, тогда как за предыдущие семь дней — на 4,28%.

На 11 декабря 2023 года упаковка из 10 куриных яиц в республике стоила в среднем 113,3 рубля. Неделю назад ценник оценивался в 104,15 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Куриные яйца дорожают по всей России. Проблему 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Он извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Проблему должны устранить в ближайшее время.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».



Напомним, «Реальное время подсчитало», что за год куриные яйца в Татарстане подорожали в полтора раза. Средний ценник вырос на 35,7 рубля.



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Татьяна Демина