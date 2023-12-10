Явка на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане достигла почти 60%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 18.00 в воскресенье, 10 декабря, явка избирателей на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане составила 59,94%. Данные предоставили в ЦИК республики.

До 12.00 проголосовали 48,74% жителей республики. Таким образом, за шесть часов свой выбор сделали еще 11,20% татарстанцев, имеющих право голоса.

Как рассказал председатель ЦИК региона Андрей Кондратьев, заметную активность в процедуре проявляют молодые татарстанцы. Сотрудники участковых комиссий объясняют им порядок проведения голосования и вручают таким голосующим на память сувениры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, довыборы проходят в Нурлате, Нижнекамске, в Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Менделеевском, Тукаевском и Ютазинском районах республики. На 29 мандатов депутатов городских и сельских советов претендуют 116 кандидатов.

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Айрат Назипов