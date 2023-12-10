Явка на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане составила 48,74%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 12.00 в воскресенье, 10 декабря, явка избирателей на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане составила 48,74%. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Довыборы проходят в Нурлате, Нижнекамске, в Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Менделеевском, Тукаевском и Ютазинском районах республики. Проголосовать могут свыше 16 тысяч татарстанцев.

На 29 мандатов депутатов городских и сельских советов претендуют 116 кандидатов. Речь идет о представителях региональных отделений политических партий и кандидатах, которые выдвинулись в порядке самовыдвижения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Утром в республике открылись избирательные участки на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. Они будут работать до 20.00.



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Айрат Назипов